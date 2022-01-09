كورونا وأمم إفريقيا تؤجلان مباراة بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، تأجيل مباراة إيفرتون ضد ضيفه ليستر سيتي الثلاثاء، بسبب نقص في عدد لاعبي الفريق الزائر.
ويغيب عن ليستر عدد من اللاعبين، بسبب إصابة بعضهم بفيروس كورونا ومشاركة آخرين في كأس أمم إفريقيا، التي انطلقت الأحد.
وهذه هي المباراة رقم 19 التي تؤجل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
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