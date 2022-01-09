انتفاضة مذهلة و7 أهداف في قمة يوفنتوس وروما

أحرز يوفنتوس 3 أهداف في الشوط الثاني، لينتفض ويفوز 4-3 على مضيفه روما في الدوري الإيطالي.

ويدين يوفنتوس بالفضل لحارسه فويتشيخ تشيزني الذي أنقذ ركلة جزاء قرب النهاية، بعد طرد زميله المدافع ماتياس دي ليخت. وهز تامي أبراهام وباولو ديبالا الشباك لكل فريق في الشوط الأول، لكن صاحب الأرض تقدم 3-1 بفضل هدفي هنريك مخيتاريان ولورينزو بليغريني في بداية الشوط الثاني. وأدرك يوفنتوس التعادل بثنائية مانويل لوكاتيلي وديانكو لوسيفسكي في غضون دقيقتين، قبل أن يمنحه ماتيا دي شيليو التقدم 4-3 في الدقيقة 77. وحصل روما على ركلة جزاء، فيما طرد دي ليخت لحصوله على الإنذار الثاني بداعي لمسة يد قبل 9 دقائق من النهاية. ونجح تشيزني حارس روما السابق في إنقاذ ركلة الجزاء التي سددها بليغريني. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، متقدما بـ6 نقاط على روما ثامن الترتيب.

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