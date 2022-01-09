المخابرات العامة السودانية تحبط تهريب 21 إثيوبيا عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - أحبط جهاز المخابرات العامة السودانى فى محلية القريشة (بالقضارف شرق السودان)، تهريب 21 شخصا يحملون الجنسية الإثيوبية، عشرون منهم من الفتيات أقل من 20 عاما، كانوا فى طريقهم إلى الخرطوم ومنها إلى خارج السودان.





وأشاد العميد آدم عثمان محمد، مدير جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف، بالإنجاز الذى تحقق، موضحا أن هذه العملية تأتى فى أعقاب إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة لمقابلة مقتضيات المرحلة وحفاظا على أمن السودان من المهددات الأمنية، وعلى رأسها انتشار الوجود الأجنبى غير المقنن. وأضاف أنه خلال إحباط عملية التهريب تم القبض على شبكة للاتجار وتهريب البشر، كما تم التحفظ على وسائل الحركة المستخدمة من قبلهم، بالاضافة إلى قطعة سلاح كلاشنكوف.

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