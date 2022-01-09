عاجل.. مقتل 19 شخصا بينهم 9 أطفال فى حريق ضخم بنيويورك

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "سى إن إن" الأمريكية بإصابة 54 شخصًا على الأقل فى حريق ضخم نشب فى بناية بحى برونكس فى مدينة نيويورك.

وقالت القناة إن نحو 200 من رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق، الذى نشب فى الطابق الثالث من البناية المكونة من 19 طابقًا.

وتلقت سلطات الإطفاء عدة بلاغات من سكان المنطقة عن الحريق نحو الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلى.