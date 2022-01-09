الخارجية الأمريكية: الرئيس الروسي يسعى إلى إعادة الاتحاد السوفيتي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى إلى إعادة النظام الإقليمي الذي كان موجودا في زمن الاتحاد السوفييتي.

وقال بلينكن، في حديث لقناة "CNN"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول هذا الشأن: "أعتقد أن هذا صحيح، إنه من أهداف الرئيس بوتين".

وتابع بلينكن: "هذا يعني إعادة دائرة النفوذ في الدول التي كانت سابقا جزءا من الاتحاد السوفييتي... وهذا الأمر غير مقبول".

وتدعي الولايات المتحدة بإصرار في السنوات الأخيرة أن الحكومة الروسية تريد إعادة بناء الاتحاد السوفيتي الذي تفكك عام 1991 وكان يضم إضافة إلى روسيا كلا من أوكرانيا وبيلاروس وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا.

لكن الرئيس الروسي سبق أن قال في يونيو 2021: "إعادة بناء الاتحاد السوفييتي أمر لا معنى له ومستحيل نظرا لعدد من الأسباب وغير مجد علما بالعمليات الديموغرافية في مجموعة من الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفييتي".

وكان تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وسق سابق عن أسفه لسقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، وكشف أنه اضطر للعمل كسائق سيارة أجرة (تاكسي) لزيادة دخله.

ووصف بوتين تفكك الاتحاد السوفيتي بأنه انهيار لروسيا التاريخية.

وأثارت هذه التصريحات التكهنات حول نواياه تجاه أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة.

وحشدت روسيا أكثر من 90 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا وهناك مخاوف من أنها تخطط لغزوها.

وتنفي روسيا ذلك وتتهم أوكرانيا بالاستفزاز، وتسعى للحصول على ضمانات ضد توسع الناتو شرقا.

وقال: "لقد كان تفككا لروسيا التاريخية تحت اسم الاتحاد السوفيتي"، مضيفا أنه يُعتقد في الغرب أن مزيدا من التفكك لروسيا كان مجرد مسألة وقت.

ومن المعروف أن بوتين ينظر إلى سقوط الاتحاد السوفيتي على أنه مأساة، لكن ملاحظاته حول الصعوبات الشخصية التي يواجهها في ذلك الوقت جديدة.