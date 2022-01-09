حجز قطار الحرمين sar.hhr.sa والذي تقوم المملكة العربية السعودية بتوفيرها للمعتمرين والحجاج للسفر بين مدينتي مكة والمدينة، وقد أتاحت المملكة من خلال هيئة المواصلات بالمملكة القطار السريع للتيسير على المسافرين وبتدرج بين الأسعار، وتقوم المنصة بعرض خط سير القطار والإرشادات العامة للسفر وارتياد القطار، وتقوم المنصة بتوفير الوقت والجهد كما يقوم القطار بتوفير الوقت والراحة لزوار بيت الله في ظل فتح باب أداء العمرة وخاصة لشهر رجب 1443.

حجز قطار الحرمين sar.hhr.sa المنصة الإلكترونية للسفر (مكة – المدينة) بيان أسعار التذاكر

قامت وزارة الحج والعمرة بإعادة فتح باب العمرة إلى بيت الله الحرام وذلك بعد تقنين التعامل بين الوزارات المعنية، وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجوازات، للاهتمام بصحة مؤدي الشعائر الدينية، حيث قامت وزارة الصحة باستجلاب العديد من اللقاحات المعتمدة عالميا وحرصت على تلقيح المواطن السعودي والمقيم في المملكة، كما حرصت على حصول القادم إلى المملكة على جرعتي اللقاحات المعتمدة والجرعات المعززة واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم توفير الحجز الإلكتروني للتنقل بين المدينتين، مكة والمدينة، اتباعا لأفضل واسرع طرق النقل في العالم وأيضا تيسيرا على زوار البيت الحرام.

خط سير قطار الحرمين بالمملكة

يمر قطار الحرمين السريع بمدن المملكة في خط سير محدد له، ويتم تحديد أسعار التذاكر ومواعيد الانتقال حسب المرور بتلك المدن، ويمر على :مدينة جدة – مدينة الملك عبد العزيز الاقتصادية – مكة المكرمة – المدينة المنورة.

الدرجة الاقتصادية:250 ريال.

بينما تكون درجة رجال الأعمال: 420 ريال.

سعر تذكرة القطار من جدة إلى مطار الملك عبد العزيز:50 ريال.

يتم الدخول مباشرة على “رابط منصة حجز تذاكر قطار الحرمين“. يقوم المستخدم باستخدام ايقونة “السفر”. يتم اختيار “حجز جديد”. يقوم بتحديد محطة الانطلاق ومحطة الوصول. يتم تحديد تاريخ الرحلة وعدد المسافرين. يبدأ استخدام “بحث”. يتم اختيار الرحلة المناسبة من جدول الرحلات الذي يظهر لك باختيار “قبول”. يقوم باختيار المقعد المناسب ثم “متابعة”. لابد من قراءة جميع التعليميات والموافقة عليها. يتم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني. خطوات حجز قطار الحرمين إلكترونيا

أسعار تذاكر القطار