وقت نزول حساب المواطن الدفعة 50 إيداع دفعة شهر يناير في الحسابات

نتابع معكم وقت نزول حساب المواطن الدفعة 50 دفعة شهر يناير لكل المستحقين، حيث يترقب كل المستفيدين من حساب المواطن نزول حساب المواطن بداية من اليوم الإثنين العاشر من يناير وخلال الساعات القادمة للدفعة 50، حيث يتوقع أن تنزل كل الدفعات الخاصة بحساب المواطن والخاصة بالدفعة 50 لحساب المواطن، دفعة يناير.

وقت نزول حساب المواطن الدفعة 50 دفعة يناير

وقت نزول دفعة حساب المواطن الدفعة 50 دفعة يناير (بدأ منذ قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ناير للمستفيدين المكتملة طلبتاهم في حساب المواطن ويستمر حتى نهاية اليوم الاثنين)

من المتوقع صدور دفعة حساب المواطن الدفعة 50 شهر يناير مع الساعات الأولى من الإثنين، هذا ونتابع معكم على مدار الساعة لحين صدور الدفعة 50 من دفعات حساب المواطن، خاصة بعدما أعلنت صفحة حساب المواطن على تويتر أن دفعة حساب المواطن ستنزل اليوم لكل المستحقين.

كان حساب المواطن قد أوضح مدى تأثير وثيقة العمل على استحقاق الدعم، حيث أكد حساب خدمة المستفيدين الخاص بحساب المواطن عبر تويتر، أنه في حال وجود دخل إضافي، لابد وقتها من الإفصاح عنه، خاصة في حال تطابق شروط الأهلية على المستفيد، وكذلك معايير الاستحقاق والذي يشمله الدعم ويمكن وقتها التعرف على قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية من موقع حساب المواطن.

ضوابط جديدة لحساب المواطن

كان حساب المواطن قد أعلن ضوابط جديدة والتي شملت تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للإستحقاق، يذكر أن التعديلات شملت تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين من أجل الحصول على الدعم، خاصة بعد تاريخ صرف الدورة 28.

أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي ويستقني من ذلك الإبن والإبنة والزوج أو الزوجة غير السعودية من حاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيم داخل السعودية على أن لا يقيم بالخارج لمدة أكثر من 90 يوم خلال الأشهر الأخيرة.

أن لا يتواجد المستفيد في حساب المواطن داخل أي من دور الإيواء الحكومية أو حتى السجون.

ضرورة توافق البيانات الخاصة والمفصح عنها للجهات ذات العلاقة.

ضرورة اعتماد كافية معايير الاستحقاق والتي تشمل إجمالي دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمال التابعين لهم.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن