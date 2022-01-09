“تفعيل” رابط تسجيل مشروع ترميم البيوت docs.google.com شروط التسجيل ودعم يناير 2022

رابط تسجيل مشروع ترميم البيوت docs.google.com في قطاع غزة والذي يقوم مركز المروع الخيري بإطلاقه لاستقبال طلبات ترميم المنازل في القطاع، حيث أعلن صندوق ترميم البيوت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية الدولية بموعد تفعيل الرابط لاستقبال عدد محدد من طلبات إصلاح المنازل المتضررة بسبب سوء الصيانة أو العدوان الأخير على قطاع غزة والذي أدى إلى تدمير البنية التحتية وأعداد كبيرة من منازل المواطنين، ويتم استقبال الحالات الأولى في التسجيلات والأصح في البيانات.

يتم إطلاق العديد من المبادرات من عدد من الدول العربية والمؤسسات والمنظمات الخيرية لمساعدة المحتاجين، وتقوم أيضا عددا من الهيئات القطرية الرسمية بتقديم مبالغ نقدية تصرف شهريا لسكان القطاع الغير قادرين على العمل في ظل عدم توفير الوظائف، فيما يسمى بالمنحة القطرية، وفي ظل العدوان الأخير على قطاع غزة تدمره المباني والمنال بشكل كبير وأصبحت العديد من العائلات بلا مأوى ولذلك تنطلق المبادرات لإعادة الإعمار أو صرف تعويضات لترميم المنازل.

ماهي قيمة مبلغ التقسيط وألية السداد

يتم صرف مبلغ 2400 شيكل للأسرة ويكون التقسيط لمدة عامين بدفع 100 شيكل شهريا، كما يمكن صرف 3600 شيكل على عامين بقسط شهري 150 شيكل أو يتم صرف 4800 شيكل بقسط شهري 200 شيكل على 24 شهر.

موعد تفعيل رابط تسجيل مشروع ترميم البيوت docs.google.com

يتم تفعيل رابط تسجيل المواطنين ابتداء من يوم الثلاثاء 10 يناير 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، على أن يتم استقبال 150 طلب فقط ويتم إغلاق رابط التسجيل، ويجب أن تكون الطلبات مستوفاة الشروط وفيها جميع البيانات.

الذين تهدمت بيوتهم وليس لهم مأوى غيرها.

فئات العمال وأصحاب المشروعات التي تدمرت وأصحاب الدخل المنخفض.

يتم الدخول على رابط تسجيل مشروع ترميم البيوت https://docs.google.com/forms/d/182zD9kbIdHnfsUUAC6scOny0eiDYP5AA422PAVF5M2E/closedform (لم يتم تفعيله بعد). يقوم المواطن بتسجيل المعلومات المطلوبة منه واتباع كافة الخطوات. يتم التأكد من الطلب ثم أرساله (لا يجوز تعديله بعد ذلك).

الفئات المستهدفة بدعم مشروع ترميم البيوتكيفية التسجيل في رابط تسجيل مشروع ترميم البيوت

يقوم المواطن بتسجيل الجميل الخاص به والذي يتم عليه استقبال النتائج ويتم إرسال لجان مختصة لمعاينة المنزل الخاص به ولإثبات الحالة على أن يقوم الفرد بالحصول على ورقة الكفيل المعتمدة من البنك الوطني الإسلامي لبيان الدخل ويجب أن تكون حديثة بتاريخ الأول من يناير 2022.

يتم الاتصال على 0598958350

أو رقم 0568858350

كما يمكن التراسل على العنوان: غزة الرمال شارع الوحدة عمارة الأمل الطابق الخامس.

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