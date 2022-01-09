جنبلاط: ماذا تريد إيران من لبنان؟

دوت الخليج :- رد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط على اتهام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله للسعودية بـ"تصدير الفكر الداعشي"، متسائلا: "ماذا تريد إيران من لبنان؟".

وقال جنبلاط في تغريدة على "تويتر": "هل تقف حرب اليمن باعتبار اللبنانيين العاملين والقاطنين في المملكة منذ عقود رهائن وهل تحل الأمور بالتهجم الشخصي على الأسرة المالكة. ماذا تريد إيران من لبنان ومن المنطقة؟".

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون حرصه على العلاقات مع الدول العربية خاصة مع السعودية، فيما رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أي إساءة لعلاقات لبنان الخارجية.

من جهته انتقد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري اتهامات نصر الله الموجهة إلى الرياض، بتمويل مجموعات إرهابية في المنطقة.

المصدر: RT