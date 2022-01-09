نيويورك.. عشرات القتلى والجرحى بحريق في مبنى سكني

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، من بينهم تسعة أطفال، وأصيب نحو 70 آخرون، في حريق شب داخل مبنى سكني في منطقة برونكس في ولاية نيويوك بالولايات المتحدة، الأحد.
وبدأ الحريق قبل الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي في شقة في الطابقين الثاني والثالث من المبنى، وفق ما ذكت إدارة الإطفاء في المدينة.
ووصل رجال الإطفاء في غضون ثلاث دقائق إلى مكان الحريق، وواجهوا دخانًا امتد على ارتفاع المبنى المكون من 19 طابقًا، كما قال مفوض الإطفاء دانييل أ. نيجرو.
وأضاف أن "حالة الدخان في هذا المبنى كانت غير مسبوقة"، وأن الضحايا عانوا من استنشاق شديد للدخان.
وقال إن الطواقم التي دخلت المبنى عثرت على ضحايا "في كل طابق"، وكانت تنقلهم في حالة "توقف القلب والجهاز التنفسي".
من جهته، قال عمدة نيويورك إريك آدامز، في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد إن "الأرقام مروعة، سيكون واحدا من أسوأ الحرائق التي شهدناها في العصر الحديث".
وتعاني نيويورك، التي يقيم فيها نحو تسعة ملايين نسمة، أزمة سكن في العديد من أحيائها، فضلا عن تقادم مبان عدة وافتقارها إلى الصيانة اللازمة.
وأسفر حريق الأربعاء الماضي في مبنى سكني في فيلادلفيا، عن مصرع 12 شخصا، من بينهم ثمانية أولاد.
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