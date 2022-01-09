انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تؤكد على عودة الدارسة الترم الثاني حضوريا وتستثني فئة معينة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت وزارة التعليم والصحة وهيئة الصحة العامة وقاية عن عودة الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الأقل من 12 عاما في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.

متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 1443/6/20 هجري الموافق 2022/1/23 ميلادي.

أضافت الوزارة حيث لا يمكن استمرار الدراسة عن بعد وخاصة مع زيادة المناعية الاجتماعية، كما أكدت الوزارة في استمراريتها في بذل الجهد في تطبيق البرتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان العودة الأمنة أيضا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ونتيجة ما تحقق من نجاح في هذه العملية طالب الوزارة جميع الطلاب في جميع المراحل بالحضور الفعلي إلى المدرسة.

الحالات المستثناة من الحضور في الفصل الدراسي الثاني

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العام في بالسعودية ابتسام الشهري خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات الجائحة كورونا، أن الوزارة تقدر الحالات والظروف الصحية لطلبة والطالبات ولذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة لاستثنائهم من الحضور إلى المدرسة، وبالتأكيد سيكون استكمال تعليمي خلال هذه المرحلة عن بعد سواء من خلال مدرستي أو روضتي أو حتى من خلال قنوات عين بالتأكيد رحتهم تأتي أولاً.

هل اختبارات الفصل الراسي الثاني حضوري؟

وضحت الشهري إنه فيما يتعلق بالاختبارات جميع طلابنا وطالباتنا في جميع المراحل الدراسية سيقومون بأداء الاختبارات الأساسية حضوريا في المدرسة للفصل الدراسي الثاني، أما من يتعذر عليه دخول الاختبار سواء لمرض لا سمح الله أو غيره من الظروف الخارجة عن إرادته يتأكد يتم إعادة جدولة اختبار أخر حضوري له مع بداية الفصل الدراسي الثالث.

كما أكدت أن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد ومنصات المتعددة وأيضا من خلال قنوات البث الفضائي، مشيرة إلي أن كافة الاحتياجات جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني من اجل تحقيق رحلة تعليمية أمنه.

وفي السياق تتابع وزارة التعليم الإجراءات الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية المختصة وتتطلع إلى استمرارها حين استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني، كما تتابع سير العملية التعلمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال وفقا لنماذج التشغيلية المرنة

وثنت وزارة التعليم الجهود التي تقوم بها الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم في التعليم عن بعد.