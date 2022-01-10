مفاجأة بين سبورت بث مجاني لكل العرب لكأس الأمم الأفريقية 2022 قنوات يورو سبورت

مفاجأة بين سبورت بث مجاني لكل العرب لكأس الأمم الأفريقية 2022 مجموعة قنوات يورو سبورت الجديدة، تم التصريح بإقامة مباريات منتخب مصر، تونس والجزائر على البث الأرضي لمجموعة قنوات بين سبورت، وهناك مجموعة قنوات مجانية أخرى لبث البطولة منها مجموعة قنوات يورو سبورت الجديدة له منها مجموعة قنوات يورو سبورت الجديدة، مفاجأة بين سبورت بث مجاني لكل العرب لكأس الأمم الأفريقية 2022 مجموعة قنوات يورو سبورت الجديدة.

مفاجأة بين سبورت بث مجاني لكل العرب

هناك أنباء انتشرت في الآونة الأخيرة حول بث بطولة كأس الأمم الأفريقية من خلال قنوات أخرى غير مجموعة قنوات بين سبورت، من هذه القنوات مجموعة قنوات يورو سبورت الجديدة حيث تعمل على كافة أنواع أجهزة الإستقبال التي تعمل بالإنترنت، حيث تقدم أربعة قنوات من ضمنهم قناة تعمل بتقنية 4k، تتوفر هذه القنوات على القمر الصناعي هوت بيرد، لذا كل ما عليك هو النقر على زر MENU في الريموت كنترول، حيث يتم فتح قائمة متعددة الخيارات يتم النقر على التركيب ثم قائمة الأقمار.

تنزيل مجموعة قنوات يورو سبورت

يتم إضافة قمر هوت بيرد عن طريق زر الإضافة من خلال الريموت كنترول، ثم يتم النقر على إعدادات الهوائي حيث يظهر إسم القمر هوت بيرد وأسفله نجد قائمة الترددات، يتم النقر على زر إضافة من خلال الريموت كنترول مع إضافة بيانات قنوات يورو سبورت الجديدة، التردد ( 11258 )، معدل الترميز ( 27500 ) و القطبية أفقي، ثم يتم النقر على ok ثم وضع علامة صح أمام التردد، لنجد إشارة قوية في هذا التردد.

قنوات ناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية

يتم النقر على زر بدء البحث من خلال الريموت كنترول حيث تظهر سؤال هل تريد حذف البرامج ؟ يتم إختيار لا وسؤال أخر هل تريد إجراء بحث شبكي يتم إختيار لا و النقر على OK، حيث تبدأ عملية تنزيل قنوات يورو سبورت الجديدة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك خلال بضع دقائق، مفاجأة بين سبورت بث مجاني لكل العرب لكأس الأمم الأفريقية 2022 و مجموعة قنوات يورو سبورت.