خدمات منصة ممارس بلس الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

خدمات منصة ممارس بلس، حيث يعتبر نظام ممارس بلس هو أحد الأنظمة السعودية ومن بين البرامج الحكومية التي تم توفيرها من خلال التعامل الرقمي الموحد، والتي من خلالها يتم العمل علي تقديم وتوفير جميع الخدمات التي تخص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك لجميع للممارسين الصحيين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تمكّن المنصة جميع الممارسين استخدام عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة والتي يتم التعامل بها بصفة مستمرة ودائمة، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم كيف يقوم أي ممارس باستخدام خدمات منصة ممارس بلس.

خدمات منصة ممارس بلس

تقوم منصة ممارس بلس بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي تتم بشكل إلكتروني سريع، ومن ضمن هذه الخدمات ما يلي:

خدمات خاصة عن إعادة مرحلة التسجيل المهني.

خدمة الاستعلام عن عدد الساعات والسجل الخاص بالتطوير المهني المستمر.

خدمات خاصة عن استخراج خطاب تدريب والحصول علي شهادة براءة مهنية.

خدمات تخص دراسة العمل علي المؤهل الجديد.

خدمات العمل التي تخص التصنيف المهني سواء من من داخل المملكة أو خارجها.

خدمات التسجيل المهني من داخل الأراضي السعودية.

خدمات خاصة عن إعادة التصنيف المهني.

وغيرها من الخدمات العامة المتوفرة إلكترونياً لجميع الممارسين والتي تتوفر مجاناً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بممارس بلس.

كيف أجدد بطاقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟

يمكن أن يتم العمل علي تجديد بطاقة التصنيف عبر منصة ممارس بلس من خلال عدد من الخطوات والإجراءات التي تتم كالتالي: