رئيس البرلمان العراقى الحلبوسى يعلن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وعقد البرلمان العراقى، اليوم الأحد، أولى جلساته بعد انتهاء الانتخابات العراقية، منذ قرابة 3 أشهر، وانتخب فيها رئيسه الذى أعلن بدوره فتح الباب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بحسب الأعراف الدستورية فى العراق.

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