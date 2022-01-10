عروض تقسيط الراجحي وعبداللطيف جميل سيارات تويوتا أقل من 2000 ريال

يقدم كل من شركة عبد اللطيف جميل الشركة الرائدة في عالم السيارات عروضًا على سيارات تويوتا في يناير 2022 بالاشتراك مع بنك الراجحي الأشهر في المملكة العربية السعودية، والذي سنشرحه في تقريرنا التالي.

تأجير السيارات بتحويل الراتب: دفعة أولى%0

بدون هامش ربح 0%

بدون رسوم إدارية

قسط شهري منخفض

الدفعة الأخيرة حتى40%

المدة 60 شهر

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين للكورولا يبدأ من 4.76% و يارس 5.07%

العروض الخاصة بتقسيط تويوتا بنظام دون تحويل الراتب على بنك الراجحي

أما في نظام تقسيط سيارات تويوتا ولكزس من عبد اللطيف جميل بالاشتراك مع بنك الراجحي بخصوص تأجير السيارات بدون تحويل الراتب فعليك أن تسدد خمسة بالمائة دفعة أولى تبدأ من، وستدفع رسوم ادارية 1% وكذلك بالنسبة لـ القسط فسيكون شهري منخفض، وليس بالكبير، وستسدد الدفعة الأخيرة حتى35 % أما بالنسبة لمدة التقسيط فستصل لـ المدة 60 شهر، ومعدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من9.63%.

امثلة :

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة ( كورولا) 72,000 5 سنوات 4.76% 920 28,800

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة ( يارس) 53,185 5 سنوات 5.07% 689 21,274

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة ( كورولا) 82,000 5 سنوات 4.76% 1,048 32,800

كيفية التقديم

تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض تويوتا لكزس.

الاتصال على الرقم 8001241222.

لابد أن تعلم أن جميع السعوديين والغير سعوديين سيخضعون لتطبيق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي.

يسري حتى تاريخ 16 يناير 2022 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق.

قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط. الشروط والأحكام الخاصة بتقسيط سيارات عبد اللطيف جميل تويوتا ولكزس *المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي

الراجحي للسيارات تقسيط بالاشتراك مع عبد اللطيف جميل السعر لا يشمل قيمة الضريبة المضافة

يمكنك تقسيط سيارة يارس سيدان 2022 واي شركات 1.5 بدفعات شهرية تصل لـ 952 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر، ويمكن أيضًا تقسيطها بدفعات شهرية 962 ريال سعودي، أو تقسيط سيارة يارس سيدان 2021 واي بلس 1.5 بـ دفعات شهرية 1011 ريال سعودي فترة سداد ستين شهر، أو تقسيط سيارة كورولا 2021 أكس إل أي بدفعات شهرية تصل لـ 1152 فترة سداد ستين شهر، أو تقسيط كورولا 2021 اكس ال اي المطور بدفعات شهرية تصل لـ 1210 ريال سعودي وفترة سداد 60 شهر، أو تقسيط كورولا 2021 اكس ال اي مطور فتحة سقف بدفعات شهرية تصل لـ 1285 ريال سعودي بفترة سداد خمس سنوات.

ويمكنك أيضًا تقسيط تويوتا راش 2021 استنادرد بتقسيط 1140 ريال سعود، أو تقسيط تويوتا راش 2021 جي ال بدفعات شهرية 1217 ريال سعودي فترة سداد 60 شهرًا، أو يمكنك تقسيط سيارة تويوتا إنوفا 2021 أساسي الدفعات الشهرية 1639 ريال سعودي، أو تقسيط سيارة فورتشنر 2021 جي إكس 2 الدفعات الشهرية 1867 فترة سداد 60 شهر، أو بمبلغ 2027 ريال دفعة شهرية فترة السداد 60 شهر، او يمكنك تقسيط برادو 2021 تي اكس الدفعات الشهرية 2437 ريال سعودي فترة سداد 60 شهر، الإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة. تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

قواعد الافصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخار معدل النسبة السنوي APR: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساوية للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاح للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد. مثال توضيحي: نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك السيارات 72,000 5 سنوات 4.76% 920 28,800 * معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق الموضح في الجدول أعلاه، وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل. مبلغ التمويل: ينص العقد على مبلغ التمويل الذي ستحصل عليها بالإضافة إلى فترة سداد الأقساط وذكر قيمتها وموعد استحقاق هذه الأقساط. كما تشمل البيانات تكلفة الحصول على التمويل من حيث معرفة معدل كلفة التمويل المحددة والرسوم الإدارية. مدة التأجير: مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين والتي توضح تاريخ بداية العقد وانتهائه مع التزام الطرفين ببنود العقد مبلغ السداد ( الأجرة ) الشهري: هذه الدفعات يتم إقرارها في العقد، والمستأجر ملزم بسدادها في مواعيد الاستحقاق المحددة. كما يجب أن يتضمن العقد جدولًا لأقساط السداد، تُوضّح فيه قيمة أجرة الأصل، وقيمة حق التملك منفصلين، على ألا يقل القسط لأية مدة عن أجرة الأصل لتلك المدة في العقد. مبلغ الدفعة الأخيرة: مبلغ الدفعة التملك يصل الى %40 من سعر السيارة وهو اختياري. اختيار دفعة التملك عند نهاية التأجير يقلل مبلغ الدفعات الشهرية، ولكنه يجب أن يكون مبلغ دفعة التملك متوفراً معك في نهاية التأجير.