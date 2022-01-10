طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل عن بعد دبلوم 1443؛ تُعد جامعة الملك فيصل من أفضل الجامعات في المملكة السعودية، و قامت الجامعة بالإعلان عن فتح باب التقديم الجامعة للالتحاق بالدبلومات المتاحة، ولكن يتم التقديم وفقاً لمجموعة من الشروط، كما أعلنت وجود العديد من التخصصات المختلفة، ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات التَسجيل في جامعة الملك فَيصل وكذلك شروط التَسجيل.

طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل عن بعد 1443

يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك فيصل التسجيل بها عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع الجامعة من خلال الرابط الرسمي. الضغط على تسجيل طالب جديد. اختيار برامج الدبلوم. ثم النقر على طلب القبول. كتابة كافة البيانات المطلوبة. اختيار الدبلوم التي تريد دراسته. تدوين البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها. التأكد من صحة البيانات والإقرار بصحتها. النقر على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في جامعة الملك فيصل عن بعد 1443

قامت جامعة الملك فيصل بوضع بعض الشروط التي لابد على الراغبين من الالتحاق بالجامعة العمل على تحقيقها حتى يتم قبولهم بالجامعة وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

لابد ألا يكون المتقدم لديه أي سجل أكاديمي في جامعة فيصل أو أي جامعة أخرى.

يجب اجتياز المقابلات الشخصية وكذلك اجتياز الاختبارات التي تقدمها الجامعة.

يمكن للطلاب الأجانب الالتحاق بالجامعة وفقاً للوائح الجامعة.

لابد على الراغبين في التقديم للجامعة استيفاء الشروط الموضوعة من قبل الجامعة.

خطوات تسجيل دخول جَامعة المَلك فيصل

يتم تسجيل الدخول لجامعة الملك فَيصل من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة والقيام بالخطوات التالية :

الولوج إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك فيصل من خلال الرابط الرسمي. الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية. الضغط على الدخول للمنطقة الآمنة ثم تدوين البريد الإلكتروني. تدوين كلمة المرور ثم الضغط على تسجيل دخول.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في جامعة المَلك فيصل عن بعد دبلوم 1443، كما وضحنا لكم شروط التسجيل وخطوات تسجيل دخول جامعة المَلك فيصل.