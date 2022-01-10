ننقل لكم ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون بشكل متجدد مع إنطلاق كأس الأمم الأفريقية في التاسع من يناير وسط مشاركة 24 منتخب، وتتنافس كل المنتخبات من أجل إحتلال المركز الأول أو الثاني أو حتى أفضل مركز في المركز الثالث من أجل التأهل إلى دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية.

ترتب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية ( يتم التحديث بشكل متجدد مع نهاية كل مباراة)

المجموعة الأولى :

المجموعة الثانية :

المجموعة الثالثة :

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة :

المجموعة السادسة :

تونس 0 مالي 0 موريتانيا 0 غامبيا 0

هذا وتسعى كل المنتخبات إلى التأهل إلى دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية، خاصة وأن 12 منتخب في الدور الاول يتأهلوا للدور الثاني فضلا عن أفضل نتائج لاصحاب المراكز الأربعة المتتالية، وتبدو الامور شبه محسومة في كل مجموعة في التأهل لدور ال 16 مالم تحدث مفاجأة.

توقعات تأهل المنتخبات إلى دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية

في المجموعة الاولى، يتوقع تأهل كلا من الكاميرون والرأس الأخضر، في المجموعة الثانية يتوقع تأهل السنغال وغينيا، في المجموعة الثالثة يتوقع تأهل المغرب وغانا، في المجموعة الرابعة يتوقع تأهل مصر ونيجيريأ، في المجموعة الخامسة يتوقع تأهل الجزائر وساحل العاج، في المجموعة السادسة، يتوقع تأهل تونس ومالي في تلك المواجهة المرتقبة.

هذا ويحاول منتخب مصر التأهل متصدرا من أجل تفادي مواجهة الجزائر التي يتوقع تصدرها مجموعتها، وتبقى الحسابات مختلفة من جانب كل المتابعين في حسبة التأهل إلى دور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية ولكن على مايبدو أن هناك مفاجأت مرتقبة فيما يخص تأهل منتخبات مصر إلى دور ال 16 وغيرها من باقي المنتخبات التي شحذت الهمم من أجل التأهل إلى الدور الثاني.

هذا ونقوم بتحديث ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية بشكل متتالي ولحين نهاية دور المجموعات من خلال موضوع واحد يتم تجديده بشكل متجدد لترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية بعد نهاية كل مباراة.