الاردن : لم نمنح استثناءات من تلقي لقاح كورونا حتى السبت

دوت الخليج :- أكدت وزارة الصحة أن لجنة دراسة الحالات المرضية للأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا لم توافق على منح أي استثناء من تلقي اللقاح للطلبات التي تم عرضها عليها حتى السبت.

وقال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ، السبت، أن اللجنة درست العديد من الطلبات المقدمة لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري ولم تمنح موافقة على أي منها، مشيرا إلى أنه “ما يزال هنالك كم هائل من الطلبات التي ستعرض على اللجنة”.

وكانت الوزارة قد طلبت من ذوي الأمراض المزمنة وغير القادرين على تلقي اللقاح إرسال طلب إلى وزير الصحة وإرفاق إثباتات لعرضها على لجنة متخصصة لدراستها والبت بأمرها، والرد عليها إن كانت حالة المتقدمين تسمح لهم بتلقي اللقاح أم لا ، وفق هلا اخبار .

وفي سياق منفصل، لفت الشبول إلى أن عدد الإصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون” لغاية السبت بلغ 1321 حالة، منوهة بأن حالتين فقط أدخلتا إلى مستشفى عمان الميداني لتلقي العلاج.