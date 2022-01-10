الخارجية تعزي بضحايا انهيار مبنى جنوب غرب الصين

دوت الخليج :- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة بضحايا انهيار أحد المباني في جنوب غرب الصين، يوم أمس الجمعة، مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول في بيان، اليوم السبت، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وعبّر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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