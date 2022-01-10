" خلية ازمة " في وزارة الخارجية لمتابعة أحوال الأردنيين المتواجدين في كازاخستان

دوت الخليج :- أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم أبو الفول، السبت، استمرار الوزارة بمتابعة أحوال وأوضاع المواطنين الأردنيين المتواجدين في كازاخستان التي تشهد اضطرابات منذ الأحد الماضي.

وقال : إن الوزارة شكلت منذ اللحظات الأولى للأحداث في كازاخستان "خلية أزمة" في الوزارة لمتابعة التطورات أولا بأول بإشراف وزير الخارجية، مع وجود "تقييم مستمر ودراسة لكل الخيارات للتعامل مع التطورات أولا بأول".

"التقييم مستمر والدراسة مستمرة للتطورات وهناك متابعة مستمرة لأحوال الأردنيين هناك"، وفق أبو الفول الذي أكد استمرار مركز العمليات في الوزارة ومع جميع الشركاء الأساسيين في الأردن بمتابعة التطورات بما يضمن ويصب في مصلحة المواطنين الأردنيين.

وأشار أبو الفول إلى تقطع في الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، والذي أحدث مشكلة للعديد من الأهالي لعدم التمكن من التواصل مع أبنائهم ، وفق المملكة .

لكن أبو الفول ذكر أن الاتصالات الداخلية عادت خلال اليومين الماضيين، بدون الاتصالات الدولية، وكذلك عودة مؤقتة ولفترات محددة لخدمة الإنترنت وخاصة ما بين الساعة التاسعة و12 صباحا يوميا في كازاخستان.

وقال إن انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية شكل مشكلة، وأعمال الشغب والعنف التي وقعت في مناطق كازاخستان وفي منطقة ألماتي شكلت "مصدر قلق".