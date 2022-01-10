فياريال يفرض التعادل على أتلتيكو في مواجهة تحبس الأنفاس

أنقذ جيفري كوندوجبيا نقطة لأتلتيكو مدريد، بعدما سجل هدفا في الشوط الثاني، منح حامل اللقب التعادل 2-2 مع فياريال، في مواجهة تحبس الأنفاس، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وسجل المهاجم أنخيل كوريا هدفا رائعا من وسط الملعب، ليضع أتلتيكو في المقدمة، لكن باو توريس عادل النتيجة لفياريال، بعد متابعة لكرة مرتدة عقب ركلة حرة في الدقيقة 29. وتقدم فياريال في بداية الشوط الثاني، عندما سدد ألبرتو مورينو كرة منخفضة في الشباك، لكن كوندوجبيا منح أتلتيكو نقطة التعادل، عندما هز شباك الحارس جيرونيمو رولي. ويحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 33 نقطة من 20 مباراة، بفارق 16 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر. ويقبع فياريال خارج المراكزالمؤهلة للمسابقات الأوروبية مباشرة، حيث يحتل المركز الثامن ولديه 29 نقطة.

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