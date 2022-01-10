إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "كان" إن بارليف أجرى اختبارات كورونا، وجاءت النتائج إيجابية، لافتة إلى أنه فى حالة جيدة.

فى سياق متصل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: " تم تشخيص إصابة وزير الأمن الداخلى عومر بارليف بإصابته بكورونا".

وأضافت: "خضع بارليف لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بعد أن تبين أن مسؤولا رفيع المستوى فى مكتبه إيجابى للفيروس، وتبين أنه (بارليف) إيجابى".

وتابعت: "أفاد بارليف أنه فى حالة جيدة وأنه يخضع للحجر الصحى"، لافتة إلى أن "جميع العاملين فى مكتب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الذين خالطوه سيخضعون لاختبارات كورونا".

وأضافت أنه كان من المقرر أن يتلقى بارليف اليوم الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا.

وبارليف (69 عاما) هو ثانى مسؤول إسرائيلى تُعلن إصابته بكورونا اليوم الأحد، بعد الإعلان عن إصابة مساعد رئيس الأركان بالوباء وخضوعه للحجر الصحى.