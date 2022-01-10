انهيار جزء من سور الصين العظيم

جدة - نرمين السيد - وحسب الصحيفة، فقد انهار نحو مترين من السور فى الجزء الواقع بمحافظة شاندان فى مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال فى محافظة مينيوان فى مقاطعة تشينغهاي.
ووفق الصحيفة، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذى بلغت قوته 6.9 درجة وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.
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