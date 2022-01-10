نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز مستشفى سدرة الكويت لموعد فحص فيروس كورونا pcr في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو مستشفى سدرة، وكيف يقدم خدمة نظام المواعيد المسبقة، من أجل الحجز في العيادات والمختبرات وعمل فحص pcr، هذا بالضبط الذي سنبينه تسهيلاً للمرضى في دولة الكويت لزيارة المستشفى وفق ما تقره القوانين بأخذ موعد فحص كورونا، تابعونا.

يعمل مستشفى سدرة في الوقت الحالي إلى تنظيم تدفق المرضى إليه تخفيفاً للزحام ولتقليل أوقات الانتظار بإتباع نظام مواعيد مجدولة بشكل مسبق وفق آلية الحجز الهاتفي.

حجز موعد فحص كورونا مستشفى سدرة

ويسر إدارة المستشفى إبلاغ المراجعين عن اعتماد آلية جديدة لحجز مواعيد الزيارة للمستشفى او المختبر وفتح أنظمة التواصل أون لاين. لذا يجب الإحاطة بطريقة حجز موعد في مستشفى سدرة لغرض عمل كشف او فحوصات فيروس كورونا على النحو المنصوص عليه أدناه.

طريقة حجز موعد مستشفى سدرة في دولة الكويت

في صميم عمل فحص كورونا يجب إجراء حجز موعد على أرقام مستشفى سدرة وهي:

حجز موعد بالاتصال الهاتفي على رقم مستشفى سدرة الكويت 96570002499

التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني عبر خدمة اتصل بنا

للشكوى والاقتراحات بما يتعلق بجودة الرعاية وسلامة المريض المراسلة على البريد الالكتروني [email protected]

ساعات عمل فحص فيروس كورونا في مستشفى

في مختبرات سدرة يتم توفير فحص فيروس كورونا على أن ساعاتها هي كالآتي

يجدر بالذكر انه في المختبرات يتم فحص كورونا ومتوفرة على مدار 24 ساعة.

ولكن متاح فحص كورونا في مواقف السيارات الجانبية للمستشفى من 7:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل.

تعليمات لزوار مستشفى سدرة

يجب التقيد بتعليمات المستشفى التالية لخدمة أفضل

إحضار البطاقة المدنية او (جواز السفر للمسافرين)

ويقتصر الحضور على أولئك الذين يريدون إجراء المسحة فقط( باستثناء الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويسمح بمرافق واحد فقط.

لبس الكمام الطبي.

تعقيم اليدين

ترك مسافة لا تقل عن واحد متر بين الحضور.

مستشفى سدرة انستقرام

الحساب الرسمي لمستشفى سدرة على انستقرام هو حساب نشط، بالوصول إلى الحساب المذكور يمكن مشاهدة أحد العروض وأخبار المستشفى والنصائح التي يقدمها الأطباء ضمن فيديوهات قصيرة يتم نشرها، كما يعد حساب انستقرام مستشفى السدرة في الكويت نقط تواصل مع الجمهور لتقديمهم أي استفسار حول الخدمات المتاحة وأسعارها، وإليكم الآن رابط حساب مستشفى سدرة على الإنستقرام وهو https://www.instagram.com/sidrahospitalkw.