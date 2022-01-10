إيداع دعم حساب المواطن 2022 الدفعة 50 وشروط الأهلية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن 2022 الدفعة 50 لشهر يناير، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الدفعة يوم الاثنين القادم 10 يناير 2022 الموافق 7 جمادي الآخر 1443هـ، وكان الحساب قد حدد يوم 10 من كل شهر ميلادي موعد إيداع حساب المواطن، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة أسبوعية جمعة أو سبت، فإذا صادف موعد الصرف يوم جمعة يتم صرف الدعم يوم 9 يناير، أما إذا صادف يوم الصرف سبت فإن الدفعة يتم صرفها يوم 11 يناير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الأهلية في حساب المواطن 2022.

أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي أو سعودية الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة السعودية وأبنائها، وزوجة المواطن السعودي. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية، وألا يكون سجينًا، أو مقيم بإحدى دور الرعاية. أن تكون البيانات التي أفصح عنها المستفيد متوافقة مع بيانات الجهات المختصة.

شروط الأهلية في حساب المواطنخطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إتباعها عن الاستعلام عن دعم حساب المواطن وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط حساب المواطن الرسمي.

الرسمي. إدخال جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الدخول على خدمة استعلام موعد صرف حساب المواطن .

. إدخال رمز التحقق الشخصي الموجود على الشاشة.

القيام بالضغط على أيقونة بحث.

سوف تظهر أمامنا على الشاشة جميع البيانات الخاصة بدعم حساب المواطن بشكل تفصيلي.

طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن 2022

الدخول على حساب المواطن على الإنترنت. تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر. تسجيل رمز التحقق الظاهر على الشاشة. القيام بالضغط على خيار استكمال/ أو تعديل البيانات والتي تتمثل فيما يأتي:-

البيانات العامة

قائمة البيانات الخاصة بالتابعين.

الإفصاح عن الدخل الشهري لأفراد الأسرة.

ثم الإفصاح عن العقارات.

ثم الإفصاح عن معلومات الحساب البنكي.

تسجيل البيانات الخاصة بالسكن.

ثم مراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها حديثًا.

القيام بالضغط على كلمة تحديث للانتهاء من التسجيل.

قام حساب المواطن خلال عام ٢٠٢١م بإجراء أكثر من ٥.٥ مليون عملية على كل المنصات التابعة له، والتي تتمثل في مركز الاتصال، وصوت مسموع، ومنصة خدمة المستفيدين، وحساب المواطن الرسمي، وحساب المتحدث الرسمي باسم البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما قام البرنامج بمراجعة المستندات وتدقيقها للتحقق منها، كما قام بتلقي الطلبات التقنية والاعتراضات التي قام المستفيدين من البرنامج بتقديمها.

أهداف برنامج حساب المواطن السعودي

هناك بعض الأهداف التي يسعى حساب المواطن إلى تحقيقها وهى كما يأتي:-

يسعى البرنامج إلى إعادة توجيه الدعم والمنافع التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين عبر منصة واحدة. تخفيف الأسر المباشرة والغير مباشرة الذي نتج بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة. العمل على تشجيع الأسر السعودية على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

قام حساب المواطن السعودي بإيداع الدفعة 50 لشهر يناير 2022م من الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين، وكان برنامج حساب المواطن قد وضع بعض الضوابط الجديدة وشملت هذه الضوابط الفرد المستقل، كما شملت تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد، كما تضمنت تعليق أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم بعد تاريخ صرف الدعم للدفعة 28 من شهر مارس عام 2020م.