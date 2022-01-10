حساب المواطن يعلن إيداع مبلغ دعم الدفعة 50 يناير 2022 ويوفر 4 قنوات للاتصال

برنامج حساب المواطن السعودي، أحد أكبر برامج الدعم ليس في المنطقة العربية وحدها بل في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقدم مبالغ دعم نقديه للفئات الأكثر احتياجاً، والأكثر تضرراً من الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في السنوات الأخيرة، وأدت إلى رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الاثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) على جميع الدول، وأدت إلى توقف عمل العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وهنا يأتي الدور الكبير الذي يلعبه برنامج حساب المواطن في تقديم أوجه الدعم للمواطنين داخل المملكة.

حساب المواطن يعلن إيداع مبلغ دعم الدفعة 50 يناير 2022 ويوفر 4 قنوات لخدمة المستفيدين:-

أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء إيداع مبلغ الدفعة رقم 50 لشهر يناير 2022، في حسابات المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية بالأحقية، حيث دعا البرنامج إلى ضرورة الدخول والاستعلام عن مبلغ الدعم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج.

كما وجه أيضاً بأنه في حالة ما إذا المواطن من الفئات المستحقة للدعم ولم يتم إيداع مبلغ الدعم لها في الحساب البنكي، إلى ضرورة التواصل مع القائمين على برنامج حساب المواطن ، حيث وفر البرنامج 4 قنوات لخدمة المستفيدين من دعم البرنامج، وعلى المواطن أن يختار أي طريقة من الطرق الأتية:-

وذلك للتواصل مع البرنامج، حيث يعد الاتصال بالرقم المجاني للبرنامج وهو الرقم 19912 من أسهل واسرع الطرق للاتصال والتواصل مع القائمين مع البرنامج، حيث هذه الخدمة مفتوحة أمام المواطنين اعتباراً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

ومنذ أيام قليلة صدر نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة رقم 50 من البرنامج، حيث دعا البرنامج المواطنين المستحقين الحصول على الدعم إلى ضرورة الاستعلام عن أهليتهم، وفى حالة صدورها بعدم الأهلية، فإنه يجب عليهم سرعة تقديم اعتراض على عدم الاهلية خلال الموعد المحدد، وإلا سوف يتم حذف المواطن من الدعم المنصرف له من البرنامج، ويكون هو المسئول عن ذلك لعدم اتباعه الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون، خاصةومع التوقف عن تسجيل جديد فى البرنامج منذ دفعة مارس 2020.