كيفية طلب معونة عبد العزيز بن فهد الخيرية وشرح كيفية التواصل مع المؤسسة التابعة لابن الأسرة الملكية، يبحث الآلاف عن كيفية التواصل مع الأمير مباشرة أو بطريقة غير مباشرة للحصول على المساعدت المالية أو طلبات شراء منازل أو سيارات للعديد من فئات المجتمع من غي القدرين، وكذلك يتم تسديد ديون الغارمين من خلال التواصل مع أدارات السجون وأصحاب الديون والعفو عن المسجونين، والعديد من الخدمات الإنسانية التي تقوم المؤسسة بتقديمها، ونقوم بشرح خطوات التواصل.

كيفية طلب معونة عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud (رقم مكتب – واتساب – بريد إلكتروني)

يسعى الكثيرين للتواصل مع المؤسسة الخيرية لابن المملكة البار بأهلها، وخاصة الفقراء أو المحتاجين للمساعدات العاجلة، حيث يكون من شيم ابناء الاسرة الحاكمة من الأمراء والأميران إنشاء المؤسسات الخيرية وتقديم الدعم من أموالهم التي أعطاها الله لهم لفقراء الوطن بالإضافة إلى المساهمة في منصات صرف أموال الزكاة مثل منصة إحسان ومؤسسات علاج الأمراض الخطيرة وغيرها، ويتم تقديم الدعم المباشر أو حسب تقديم طلبات الحصول عليه، ويتم وضع ألية خاصة للتقديم وشروط لقبول الطلب.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

نموذج طلب معونة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهدمؤسسات الدعم الخيرية بالمملكة

توجد العشرات من المؤسسات الخيرية التي تتبع ابناء الاسرة الحاكمة أو رجال الأعمال السعوديين، وهنالك ايضا المؤسسات والمعونات المقدمة من الديوان الملكي السعودي، ويتقد إليه الآلاف من المواطنين شهريا ويتم متابعة طلباتهم ودراستها بشكل جيد، وكان من آخر ما قام به خادم الحرمين الشريفين تجاه الطلبات المقدمة إلى الديوان الملكي السعودي بالفترة الأخيرة، حيث تلقى شكاوى كثيرة وطلبات سداد ديون البنوك والتي تراكمت بسبب الظروف الاقتصادية والوبائية في العامين الماضيين، ولذلك تم التنبيه على العديد من المصارف، ومنها ديون مصرف الراجحي، لرفع الديون عن المتعثرين، وهنالك ايضا مؤسسة الاميرة الجوهرة وهي والدة الأمير عبد العزيز بن فهد والزوجة الأخيرة للملك فهد رحمة الله عليه..

مؤسسة عبد العزيز بن فهد مؤسسة الاميرة الجوهرة (الأم) عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد : 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الاحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. وتكون منصة تويتر(@AzizSFA_AlSaud) / Twitter تكون منصة تويتر وسيلة للتواصل على https://twitter.com/aljawharh__?lang=ar.

عنوان المؤسسة الخيرية: الربيع بن أنس ،العليا – الرياض 1222.

هاتف 4629900 (11-966).

رقم فاكس المؤسسة: 4629025 (11-966).

يتم الإرسال على الرقم الموحد للمؤسسة: ٩٢٠٠١٥١٥٢

للاتصال من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

للتواصل البريدي ص.ب تبوك ٥٩٨. – الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني لمنطقة تبوك: [email protected]

عنوان المؤسسة: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الامير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

“منطقة تبوك” التواصل على البريد الإلكتروني لمؤسسة الأمير