موعد مباراة الفيصلي والأهلي القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ننشر لكل محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي ومتابعي الدوري السعودي للمحترفين موعد مباراة الفيصلي والأهلي القادمة في الدوري السعودي بالإضافة إلى القنوات الناقلة وترددها الصحيح من أجل استقبال القناة ومشاهدة المباراة، حيث يخوض الفريق الأول في مواجهة نارية ضد الفيصلي يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير، ومن جانبه فنجد أن الأهلي يستعيد خدمات الكثير من اللاعبين وعلى رأسهم عمر السومة اللاعب السوري وذلك بعد أن أعلن عن تعافيه من الإصابات الذي أصيب بها الفترة الماضية، وأثر ذلك تغيب عن مواجهة الرائد والشباب في الجولتين الماضيين 14 و15 في الدوري السعودي المحترف، حيث يرغب الأهلي السعودي بالعودة منتصر والفوز بالدوري السعودي، حيث غاب عن الفريق الفوز في الأربعة مباريات السابعة وتراجع الفريق في ترتيب الفرق في الدوري السعودي، أما عن الفيصلي فقد تعرض أصلا للهزيمة في الأربعة مباريات الماضية تم هزيمته في ثلاث مباريات وحقق تعادل في المباراة الأخيرة.

وسوف يلتقي الفريقين في الدوري السعودي يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير وتأتي المباراة ضمن لقاءات الجولة 16 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث الفريقين يتساويان في عدد النقاط وحصل كل منهما على 15 نقطة في المركز الثالث والرابع عشر، وفقًا لترتيب الدوري السعودي، وسوف يلعب النادي الأهلي ضد الفيصلي على ملعب الملك سلمان في المملكة في المواعيد التالية :-

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في تمام الساعة 5:05 م بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والفيصلي في تمام الساعة 6:05 م بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي في الدوري السعودي

ولكل محبي الساحرة المستديرة سوف تذاع مباراة الفيصلي والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الدور ال16 من خلال القناة السعودية SSC SPORT 1HD وسوف يقوم بالتعليق على المباراة سمير المعيرفي.

تردد قناة SSC لمتابعة مباراة الأهلي والفيصلي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5 | 6