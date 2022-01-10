زلزال يهز مناطق يونانية شمال غربي البلاد

هز زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختير، مناطق شمال غربي اليونان، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضح معهد يوناني متخصص في رصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا بالقرب من بلدة فلورينا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مسؤول في فرق الإطفاء للوكالة: "ليس لدينا تقارير عن إصابات أو أضرار".

وكان مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، قد ذكر في وقت سابق، أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجات.