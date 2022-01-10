تسجيل دعم الكهرباء بالأردن emrc.gov.jo ألية الاحتساب الجديدة 2022 كيفية طلب الدعم بالمنصة

تسجيل دعم الكهرباء بالأردن emrc.gov.jo والذي يبحث المقيمين على أراضي المملكة، الأردنيين أو المقيمين أو اللاجئين، من ألية التسجيل وكيفية الحصول على الدعم بالمنظومة الجديدة التي تقوم الهيئة العامة للكهرباء والطاقة والمعادن بتحديد موعد تطبيقها، حيث يتم الغعلان عن الاسعار النهائية لتعريفة الكهرباء للمواطنين حسب المعايير الجديدة كما أعلنت الهيئة بداية تطبيق القرارات في شهر نيسان 2022 المقبل على أن يكون جميع الراغبين في الحصول على الدعم قاموا بالتسجيل في المنصة.

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يبحث المواطنين في ظل العديد من الروف الحالية على الحصول على الدعم، حيث يبدا فصل الشتاء ورتفع استهلاك الكهرباء في المجتمعات الباردة الطقس ويرتفع الاستهلاك، وتقوم المملكة بالسعى لتوفير الطاقة الكافية للمواطنين ومصانع الإنتاج، وخاصة مع تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية في ظل قلة فرص العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتم تحديد ألي جديدة لاسعار الكهرباء، حسب الاستهلاك، بينما يكون على الراغبين في الحصول على دعم الهيئة للطاقة أن يقوموا بالتسجيل للحصول على تعريفة خاصة.

موعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والمعادن والتي تعمل في تويع الطاقة بالشكل المطلوب وتوفير الموارد وتحديد الاسعار أن بداية تطبيق قرارات أسعار الكهرباء الجديدة يتم في نيسان 2022، على أن يتم فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم باسعار خاصة عبر المنصة الخاصة بتسجيل دعم الكهرباء والطاقة، ولكن عليهم الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل.

ألية احتساب الكهرباء الجديدة

حسب الاستهلاك الشهري حسب منظومة الدعم حيث يتم تحديد سعر خاص لشرائح استهلاك الكهرباء ويرتفع التعريفة بارتفاع الاستهلاك. يتم استثناء استهلاك الكهرباء من التعريفة العادية ويتم احتساب تعريفة خاصة لهم لعدد من فئات المجتمع الخاصة والمسجلة في منصة دعم الكهرباء.

احتساب الكهرباء حسب الاستهلاك

احتساب الكهرباء حسب التسجيل في منصة الدعم

شريحة الاستهلاك في الشهر التعرفة الجديدة (فلس / كيلو واط ساعة /شهر) من 1 – 1000 ك. و. س / شهر 120 أكثر من 1000 ك. و. س / شهر 150

شروط منظومة الكهرباء الجديدة

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

يتم تطبيق دعم كهرباء الأردن للأردنيين وغير الاردنيين الموجودين على أراضي الأردن وفق شروط محددة:

يتم التسجيل للمواطن الأردني باستخدام سجل الاسرة وبيان الدخل المالي وإثبات الحاجة إلى الدعم، ولا يتم قبول التسجيل لأكثر من زواج لأكثر من عداد كهرباء.

بينما يتم استقبال التسجيل لغير الأردنيين أو الفلسطينيين المقيمين على أراضي الأردن باستخدام المستندات بعد مراجعة دائرة الأحوال المدنية.

يتم إثبات علاقة المقيم بالأردن، أجنبي متزوج من أردنية أو أجنبية متزوجة من أردني، كما يتم إثبات أنه رب للاسرة.

تقوم المنصة باستقبال طلبات المسجلين في برنامج الدعم التكميلي الأول والثالث.

يتم قبول المسجلين في صندوق المعونة الوطنية وابناء الشهداء والمستفيدين من المكرمة السامية.

خطوات تسجيل دعم الكهرباء بالمنصة الوطنية