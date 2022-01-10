نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج السادس الاعدادى الدور الثانى التكميلى العراق 2021 – 2022 ظهرت الان جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية منذ قليل رسميا عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي 2021 لجميع الفروع العلمية والأدبية والتطبيقية والبيولوجية في جميع المحافظات العراقية. حيث يمكن لجميع طلاب الصف السادس الإعدادي التعرف على نتائج الدورة الثانية حسب مناطقهم عبر الإنترنت . ووصلت نسبة النجاح في كلا من الفرع العلمي والفرع التطبيقي ‌‎%‎81‎ وبالنسبة للفرع العلمي الأحيائي بلغ نسبة ‎%‎74، والفرع الادبي نسبة النجاح بة 77% .وفي ضوء رغبة الوزارة في تقديم جميع خدمات التعليم لجميع طلابها في جميع مراحل التعليم عبر الإنترنت.خاصة في ظل ممارسة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

نتائج السادس الاعدادى الدور التكميلى 2021 – 2022

بعد الانتهاء من الاختبارات الاعدادية للصف السادس والحلقة التكميلية الثانية 2021 في عموم العراق .هناك رغبة كبيرة لدى جميع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة والدرجة في جميع المواد التي تعطى للطلاب لهذا العام الدراسي . خاصة وأنه تعتبر مرحلة حاسمة بالنسبة للطلبة .وخلال فترة تعليمه الجامعي وسوف نوضج بعض الروابط لمعرفة نتيجة السادس الاعدادى الدور التكميلى

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادى الدور التكميلى

بعد أن أكمل العديد من الطلاب دورة الامتحان الثاني في جميع التخصصات أدبي . علمي . تطبيقي . يستمر البحث عن موعد نشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي. والتي تكمل الحلقة الأولى من الصف السادس. وبحسب الوزارة العراقية وبعد نشر نتائج عام 2022 ستتمكن من معرفة النتائج بطريقة سهلة للغاية. ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك يدخل الطلاب أو أولياء أمورهم.

ثم حدد اعتراض الصف السادس 2021 الجولة الثانية.

يجب عليك أيضًا ملء المعلومات المقدمة لك بشكل صحيح والتحقق منها.

ثم انقر فوق عرض النتائج.

سترى بعد ذلك نتائج المرحلة التحضيرية السادسة الجولة الثانية

رابط نتلئج السادس الاعدادى الدور التكميلى 2021 -2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقيةعن نشر نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي من خلال ملفات Goal Drive .

وذلك لتسهيل الاستعلام عن النتيجة حيث يختار الطالب الفرع الذي يدرس فيه ومن ثم يختار الطالب الحي الذي ينتمي إليه أو رقم الاكتتاب.

رابط موقع نتائجنا لمعرفة نتائج الصف السادس الاعدادى

في البداية يتم الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني. يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها ثم يضغط على الاستعلام عن نتيجة السادس التكميلي. يتم كتابة اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس الخاص به. يقوم بالضغط على عرض النتيجة ستكون النتيجة متاحة أمام الطلاب.

كذلك يمكن معرفة النتائج عن طريق الروابط التالية