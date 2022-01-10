كيف أرفع إيقاف الخدمات منصة ناجز najiz.sa عبر المنصة الوطنية الموحدة وبوابة ناجز وايضا منصة وزارة العدل الإلكترونية، حيث يسعى المواطنين الذين تعرضوا للعقوبات بعد الحصول على أحكام قضائية ضدهم التعرف على كيفية رفع إيقاف الخدمة عنهم وعودتها من جديد، كما يرغب الحاصلين على العقوبات حديثا التعرف على الجهات التي لن يحصلوا فيها على الخدمة وهل سيتم غيقاف الحسابات البنكية لهم أو منعهم من خدمات التعليم والصحة بالمملكة، ونقوم في هذا المقال بشرح التفاصيل.

كيف أرفع إيقاف الخدمات منصة ناجز najiz.sa موعد إيقاف الحكم (إداري- قضائي) my.gov.sa

أطلقت وزارة العدل بالمملكة العديد م الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطن السعودين حيث يرغب أصحاب الحقوق والمدعين بالحق المدني والجنائي ضد أفراد أو مؤسسات للتعرف على ألية الحصول على حقوقهم كما تقوم الوزارة بتوقيع جزاءات على الحاصلين على أحكام قضائية حتى يتم وضع اردع اللازم للوفاء بالقوق والالتزامات عليهم.

وزارة العدل السعودية

تقوم الوزارة بوضع القوانين الرادعة وتعمل على تطبيقها بالتعاون مع وزارة الداخلية بكل ردع، كما قامت بتوفير المنصة الإلكترونية لتقديم طلبات التقاضي بالفترة الاخيرة للتيسير على المواطنين وللمنع الاختلاط بينهم، كما يتم توفير خدمات الاستعلام عن الأحكام القضائية، وقامت الوزارة بإطلاق خدمة منصة ناجز الإلكترونية والتي تقوم بتوفير خطوات لرفع غيقاف الخدمات على المعاقبين، وذلك حسب سداد الديون أو الوفاء بالالتزامات ليتم هذا الرفع.

رفع إيقاف الخدمات عبر المنصة الوطنية الموحدة رفع إيقاف الخدمات عبر ناجز يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة بحساب الفرد والتسجيل في خدمة ناجز وزارة العدل واختيار ايقونة “رفع إيقاف الخدمات”. يتم تغيير لغة الدخول إلى اللغة العربية. يقوم بتسجيل الدخول بالهوية الوطنية على المنصة الوطنية. يتم اختيار خدمة رفع غيقاف الخدمات. يتم إرفاق المرفقات التي تفيد بإلغاء الحكم. يتم تسجيل الطلب. أو يتم الدخول على المنصة الوطنية للأحكام ناجز واتباع الخطوات لرفع الإيقاف. يقوم المستخدم باختيار الخدمة التي يرغب فيها على البوابة. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية أو إنشاء حساب جديد. يتم اتباع خطوات التسجيل ثم غرسال الطلب.

يتم الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية. يقوم المستخدم باستخدام الخدمة التي يرغب فيها. كما يمكن الدخول على منصة ناجز بشكل مباشر للاستعلام عن طلب الرفع. كيفية الاستعلام عن رفع الخدمات عبر بوابة وزارة العدل

كيفية التقديم والتسجيل لرفع غيقاف الخدمات عن المواطن إلكترونيا