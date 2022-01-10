زلزال يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز "جي. إف. زد" الألمانى لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجات ضرب اليونان فى ساعة متأخرة من مساء الأحد.



جدة - نرمين السيد - أعلن مركز "جي. إف. زد" الألمانى لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجات ضرب اليونان فى ساعة متأخرة من مساء الأحد. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تشر التقارير الإعلامية إلى وقوع ضحايا أو إصابات.

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