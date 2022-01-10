إصابات كورونا فى أمريكا تتجاوز 60 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت جامعة جونز هوبكينز التى تتابع تطورات الجائحة فى الولايات المتحدة، فى بيانات نشرتها الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة فى البلاد إلى نقطة 60.062 مليون حالة بينها 837504 وفيات.

وتشير معطيات الجامعة إلى أن متوسط الإصابات اليومية خلال الأيام الـ7 الماضية بلغ فى البلاد أكثر من 700000 حالة لأول مرة منذ بدء الجائحة فى قفزة حادة غير مسبوقة.

كما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعات حادة للوفيات الجديدة جراء المرض وتجاوز المؤشر اليومى خلال الأيام الـ7 الماضية حسب الجامعة مستوى 1500 حالة.

ويأتى ذلك على خلفية انتشار متسارع لمتحور "أوميكرون" المكتشف لأول مرة فى جنوب أفريقيا شهر نوفمبر 2021 والذى أصبح مهيمنا فى الولايات المتحدة حسب السلطات الصحية فى البلاد.