نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل المسبق للقادمين إلى دولة قطر على منصة احتراز في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام التسجيل المسبق للقادمين إلى دولة قطر، هي خدمة إلكترونية على الويب والتطبيق غرضها تسجيل المسافرين القادمين إلى دولة قطر فيما يخص بياناتهم الصحية وتفاصيل اللقاح المتطعمين به لعكسها في أنظمة وزارة الصحة لاعتمادها رسمياً، وستختصر الخدمة المقدمة على تطبيق احتراز إجراءات دخول المسافرين وتمكينهم من المسار السريع.

يجب على المسافرين ممن تلقوا تطعيم لقاح كورونا خارج دولة قطر، التسجيل، فيما يتعلق بالتزويد بمعلومات اللقاح والوضع الصحي في غضون 72 ساعة في بلد المغادرة الى وقت وصول قطر وذلك بالتسجيل حصراً على موقع احتراز.

يستفيد من خدمة التسجيل هذه القطريين والمقيمين الذين أخذوا جرعات تطعيم لقاح covid19 في الخارج، في ضوء خطوات موضحة أدناه تخص ملئ الاستمارة.

كيفية التسجيل المسبق على منصة احتراز

هنا تفصيل تسجيل المسافرين في منصة احتراز الإلكترونية وهي على النحو التالي:

تحديد طريقة الوصول برا او جوا او بحرا وتحديد بلد القدوم وتاريخ الوصول ووقت الوصول وعدد المسافرين وإدخال الرمز المرئي الظاهر في المستطيل في المكان المخصص ثم النقر على حفظ ومتابعة

تحديد ان ماذا كنت قطري/ مقيم او زائر ثم تحديد الجنسية، وإدخال الرقم الشخصي للقطري او رقم السمة بالنسبة للزائر ثم تحديد تاريخ الميلاد وكتابة الاسم بالعربي وأيضا بالإنجليزي ثم تحديد نوع جواز السفر وإدخال رقم جواز السفر في الحقل المخصص ثم تحديد الجنس ذكر او انثى يتبع ذلك إضافة رقم الجوال ثم الحفظ والمتابعة

الإقرار بصحة المعلومات المدخلة علماً انه سيم التحقق منها عند الوصول للمنافذ وعليه سيترتب على المسافر إذا أخل الوفاء بهذه الاشتراطات، أن يتحمل العواقب القانونية في حال التلاعب بدقة المعلومات تلك.

ومطالب المسافر أيضاُ بإضافة المرفقات الخاصة بمستندات ووثائق مرتبطة بشهادة التطعيم والحجز الفندقي إن وجد، وفيما يتعلق بالقدوم على القادمين لقطر أن تكون بحوزتهم شهادة تطعيم ورقية تثبت أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.

نظام التسجيل المسبق للقادمين لدولة قطر

صرح التواصل الحكومي القطري عن توفير منصة باسم احتراز موضحاً ان من بين خدماتها تسجيل المسافرين القادمين للبلاد عبر جميع المنافذ على أن يتم وفق التسجيل المسبق في هذا النظام، وأكد التواصل`, ان خطوات تقديم وتسجيل الطلب في منصة القادمين يتمثل في ما يلي:

بداية على المسافر الدخول لموقع احتراز على شبكة الأنترنت. فتح حساب جديد باستخدام البريد الالكتروني اختيار خيار إضافة طلب تعبئة استمارة الحجز عن طريق إدخال البيانات المعلنة فيه اختيار خيار إرسال للموافقة.

إلى هنا تكون قد أنهيت تسجيل بيانات المسافر بشكل رسمي في قطر فيما يتعلق باستمارة اللقاح، على منصة القادمين”إحتراز” قبل 72 ساعة من وصولك لدولة قطر.

رابط تحميل تطبيق احتراز قطر

تطبيق احتراز طورته وزارة الصحة واليوم يضم الكثير من الخدمات التي تعني بالحفاظ على السلامة والصحة بما يتعلق بفيروس كورونا حيث يبرز حالة الشخص إذا كان محصن أم لا، وفي الروابط التالية يمكنك بدء تحميل التطبيق خاصة للمسافرين.