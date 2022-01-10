رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازى العراق 2021 -2022 برقم الامتحان

يبحث عدد كبير من الطلاب في العراق بمختلف مقاطعاتة عن طريقة استخراج نتائج القبول الموازي لعام 2022 .وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي مؤخرًا عن نشر نتائج القبول الموازي على مستوى جميع النواحي العراقية. بهدف مساعدة الطلاب الذين تقدموا سابقًا للالتحاق بالجامعات العراقية على تحقيق هذه النتائج إلكترونيًا. وفقًا لوزارة التربية والتعليم وقد أتاح البحث العلمي إمكانيات تحقيق هذه النتائج إلكترونياً. من المنزل دون الحاجة للتواجد في مكاتب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحقيق النتائج التي أصبح الحصول عليها من المنزل غاية في السهولة في جميع أنحاء العراق بعد الإعلان عن قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالجامعات العراقية في محيط جميع المحافظات العراقية.

نتائج القبول الموازى فى الجاكعات العراقية 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد عن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الموازي للسنة الدراسية 2021 – 2022

في الوقت الذي أتيح فيه التقديم الى هذه القناة لخريجي السنتين الدراستين 2018-2019 و2019-2020 فإن المتقدمين وصلت أعدادهم الى خمسة وثلاثين ألفا وأربعمئة وستين طالبا فيما بلغ إجمالي المقبولين منهم في مختلف التخصصات أربعة وعشرين ألف وسبعمئة وتسعين طالبا.

طريقة وكيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازى فى الجامعات العراقية 2022

يمكنك الآن التعرف إلكترونيًا على نتائج قبول التعليم الموازي 2022 لجميع الطلاب العراقيين في جميع المحافظات المختلفة والمتاحة الآن لدخول الجامعات العراقية بسهولة ويسر باتباع هذه الخطوات.

الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. اضغط هنا

حدد الخيار للاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

ثم سجل الدخول ثم كنابة البيانات الصحيحة الخاصة بك.

انقر فوق رمز النتيجة لتظهر. بدأت في معرفة نتائج القبول عن طريق تسجيل اسم الطالب ورقم الامتحان.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١- طب بغداد : 99

٢- طب الكندي : 98.8

٣- طب المستنصرية : 98.50

٤- طب النهرين : 98.67

٥ – طب البصرة :99.5

٦- طب الزهراء : 97.93

٧ – طب الموصل : 98.3

٨ – طب الكوفة : 98.3

٩ – طب تكريت : 98.17

١٠ – طب القادسية : 98.33

١١ – طب الانبار : 98.17

١٢- طب العراقية : 98.33

١٣- طب بابل : 98.67

١٤ – طب حمورابي : 98.33

١٥- طب ديالى : 98.50

١٦ – طب كربلاء : 98.35

١٧ – طب ذي قار : 98.67

١٨- طب كركوك : 98.50

١٩- طب واسط : 98.64

٢٠ – طب ميسان : 98.17

٢١ – طب المثنى : 98.17

٢٢- طب الفلوجة : 98.22

٢٣- طب نينوى : 98.00