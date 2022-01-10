جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة البريطانية فى بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 14475192، فيما بلغت حصيلة الوفيات 150154.
وسجل النظام الصحى فى إنجلترا فى الثانى من يناير غياب أكثر من 39 ألفا من أفراد الطواقم الطبية بسبب خضوعهم للحجر بعد إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين، فى زيادة نسبتها 59 فى المئة خلال أسبوع.
ويشمل هذا العدد غياب 4700 شخص فى لندن التى شكلت بؤرة التفشى الجديد للوباء.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون عبر تويتر "فيروس كورونا يتسبب فى خسائر فادحة ببلدنا واليوم وصل عدد الوفيات المسجلة إلى 150 ألفا".
ووجه جونسون فى تغريدة منفصلة رسالة تعزية إلى أهالى الضحايا، مؤكداً أن كل وفاة "تمثل خسارة عميقة للعائلات والأصدقاء والمناطق المتضررة".
وشدد على أنه "للانتهاء من هذا الوباء، يجب أن يحصل كل شخص على جرعة معززة أو جرعته الأولى والثانية إذا لم يتلقاها بعد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا.. 141 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.