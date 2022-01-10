خطوات شحن جواهر فري فاير 2022 وطريقة الحصول على جواهر عددها 3000 جوهرة ماسية

خطوات شحن جواهر فري فاير 2022 نستعرضها معكم، حيث يعتبر شحن الجواهر الخاصة بلعبة فري فاير من أهم الأشياء التي يجب فعلها، لكي يستمتع اللاعب أثناء اللعب، حيث يتمكن من شراء كل ما يريد داخل اللعبة، مثل شراء الأسلحة، والملابس، والحيوانات، وأيضًا يمكنه الحصول على عناصر المتجر المدفوعة من خلال هذه الجواهر.

خطوات شحن جواهر فري فاير 2022

يجب العلم قبل البدء في شحن الجواهر، أنه يجب معرفة معرف اللاعب قبل كل شيء، حتى يتمكن اللاعب من استخدام وشراء الجواهر التي يريدها، ومن السهل أن يحصل اللاعب على المعرف الخاص به، فهو id اللاعب داخل اللعبة، ويحصل علية اللاعب من خلال تسجيل الدخول إلى لعبة جارينا فري فاير، قبل البدء في الشراء، ثم بعد ذلك يقوم بالدخول على الإعدادات، ومن بعدها نسخ معرف اللاعب، لكي يتم استخدامه على الموقع الرسمي الخاص بشراء جواهر فري فاير، كما يقدم الموقع جواهر مجانية عند الانتهاء من عملية الشراء، وبمجرد إتمام عملية الشراء ستجد الجواهر المدفوعة والمجانية في حساب فري فاير الخاص بك.

طريقة شحن جواهر فري فاير

يجب على اللاعب تحضير صفحة فيسبوك الخاصة به المعرفة داخل اللعبة، أو رقم المعرف الخاص به، ثم البدء في تنفيذ الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع شحن جواهر فري فاير الرسمي.

قم باختيار لعبة فري فاير.

يجب عليك تحديد طريقة التسجيل، التي ستسجل الدخول بها.

إذا كنت تريد تسجيل الدخول برقم معرف اللاعب، فيجب عليك كتابة المعرف بشكل صحيح، أما إذا كنت سوف تقوم بالتسجيل من خلال حساب الفيس بوك، فيجب عليك الدخول بالحساب المسجل في اللعبة من قبل.

قم باختيار طريقة الدفع التي تناسبك.

قم باختيار العرض المناسب لك، مع العلم أنك سوف تحصل على ١٠% من الجواهر مجانًا.

عند الانتهاء من الشراء، سوف تحصل على جميع الجواهر في حسابك على الفور.

الحصول على جواهر فري فاير المجانية

إذا كنت تريد الحصول على أكبر عدد من الجواهر المجانية، فيجب عليك أن تقوم بالمشاركة في المسابقات، مثل مسابقة أقفز وغير المكان، أو الخلفية، لكي تكون واحد من الفائزين الخمسة، حيث أن الفائز الأول في المسابقة سيحصل على ١٠٠٠٠ جوهرة من جواهر فري فاير المجانية.