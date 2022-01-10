"سبايدرمان: نو واي هوم" يتصدر شباك تذاكر السينما الأميركية

واصل فيلم الحركة والمغامرات الجديد (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار"، تصدره لإيرادات السينما الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، محققا 33 مليون دولار في مطلع الأسبوع وإجمالي بلغ 668 مليون دولار منذ بداية عرضه محليا.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس. وبفارق كبير، حافظ فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) على المركز الثاني بإيرادات بلغت 11.9 مليون دولار. والفيلم من بطولة تارون إيجرتون وبونو وتوري كيلي وسكارليت جوهانسون وإخراج جاريث جينجس. وحل في المركز الثالث فيلم الإثارة والحركة (ذا 355) محققا إيرادات بلغت 4.8 مليون دولار. والفيلم من بطولة جيسيكا تشاستن وبينيلوبي كروز وبينج بينج فان ومن إخراج سيمون كينبرج. وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الإثارة (ذا كينجز مان) بإيرادات بلغت 3.3 مليون دولار. والفيلم من بطولة جيما أرتيرتون ورالف فاينس وكولين فيرثوهاريس ديكنسون وإخراج ماثيو فون. وتراجع فيلم (أمريكان أندردوج) من المركز الرابع إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 2.413 مليون دولار. والفيلم بطولة زاكاري ليفاي وأنا باكين ودينيس كويد وآدم بالدوين وإخراج جون إروين وأندرو إروين.

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