العثور على ممثل أميركي ميتا في غرفة فندق

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر، الأحد، إنه تم العثور على الممثل والكوميديان، بوب ساجيت، ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية.
واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس).
وأضاف المكتب أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.
وكان ساجيت (65 عاما) قد قدم عرضا كوميديا في فلوريدا مساء السبت، وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.
ولعب ساجيت دور الأب الأرمل داني تانر في (فول هاوس) من 1987إلى 1995، وأيضا في جزء ثان بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.
وقدم ساجيت أيضا برنامج "أكثر المقاطع المنزلية المصورة اضحاكا في أميركا" من 1989 إلى 1997.
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