وقال ماركوس دى سوزا بيمنتا المسؤول عن الشرطة للصحافة إنه تأكد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.
وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب العناصر الأولية للتحقيق.
وعند منتصف يوم السبت، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر فى بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعى لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع ضحايا سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية بالبرازيل إلى 10 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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