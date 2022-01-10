رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 – 2022 الدور الاول فى العراق، لقد تم الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الاول في العراق و كان ذلك في غضون الساعات الحالية بعد الانتهاء عمليات الرصد والتصحيح للدرجات لجميع القطاعات.

وفى جميع المواد التي قاموا بحلها الطلاب في الامتحانات، سوف تعرض النتائج وفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية العراقية بصفة رسمية.

على موقع نتائجنا ستكون نتائج السادس الاعدادي 2021- 2022 بالاسم والرقم الامتحاني الخاص بكل طالب.

موقع نتائجنا نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢١ العراق

عرضت وزارة التربية العراقية، التطورات الحديثة عن موعد إعلان النتائج للسادس الإعدادي، وأيضا أنها انتهت من كافة عمليات الرصد والتصحيح.

و سوف يعلن الآن عن إنهاء كل العمليات لاعتماد النتيجة، وستكون أمام التلاميذ والوالدين عبر الموقع الإلكتروني الخاص كما سبق الاعلان عنه من قبل.

وبعد أن أتم طلاب وطالبات العراق اختبارات السادس الاعدادي للعام الدراسي 2021-2022 في ظروف خاصة ومع إجراءات احترازية صارمة اعدتها وزارة التربية العراقية بمساعدة وزارة الصحة

وهذا لحماية صحة الطلاب والحرص على سلامتهم ولعدم انتشار فيروس كورنا في مختلف القطاعات العراقية والآن يزداد البحث من خلال محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة الحصول على نتائج السادس اعدادي 2021-

2022.

عبر رابط نتائج السادس الاعدادي 2021-2022 الدور الأول بالعراق.

الدخول إلي رابط الوزارة، وزارة التربية والتعليم بالعراق.

أو رابط موقع نتائجنا الإلكتروني كما ذكرنا من قبل.

ثم النقر على نتائج للسادس الإعدادي بالدور الأول.

ملئ البيانات الخاصة بالطالب المطلوبة.

ثم النقر على استعلام.

الاستعلام عن طريق الخطوات التالية لجميع المواد، للقسمين العلمي والأدبي:

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الدخول على رابط موقع الوزارة، ثم النقر على نتائج السادس الاعدادي 2022.

ثم قم بكتابة الاسم الكامل للطالب.

ادخل رقم الجلوس الخاص به.

ثم قم بالضغط على عرض النتائج تظهر لك نتيجة الصف السادس الاعدادي2021 على الفور.

كما يستطيع جميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع ناجح وأيضا موقع نتائجنا.

ويكون البحث مستمر عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول على موقع ناجح ونتائجنا من قبل الطلاب واولياء الامور العراقيين.

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