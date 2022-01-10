بالفيديو.. رياض محرز يقطع عهدا لجمهور الجزائر

ظهر النجم الجزائري رياض محرز للمرة الأولى منذ التحاقه بمنتخب بلاده استعدادا للمشاركة في نهائيات النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي انطلقت الأحد في الكاميرون.

ولم ينضم رياض محرز لمعسكر "الخضر" في العاصمة القطرية الدوحة، وقضى فترة من الراحة باتفاق مسبق مع مدربه جمال بلماضي، بعد مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي في مبارياته حتى يوم 3 يناير الجاري.

وقال محرز في مقطع فيديو نشره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أهلا هنا رياض. نحن هنا في كأس أمم إفريقيا. أريد فقط توجيه كل الشكر للجماهير الجزائرية على دعمها لنا".

واختتم النجم الجزائري متعهدا: "سنجعلكم تفتخرون بنا".

ويستهل منتخب الجزائر رحلة الدفاع عن لقب بطل القارة السمراء بمواجهة منتخب سيراليون، الثلاثاء، على ملعب "جابوما" بمدينة دوالا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي، كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وتستضيف الكاميرون البطولة الإفريقية بمشاركة 24 منتخبا من الأحد 9 يناير حتى 6 فبراير 2022.