فيديوجراف.. ماذا يحدث فى كازاخستان؟

جدة - نرمين السيد - أثارت الأحداث المشتعلة فى كازاخستان، مؤخرًا، حالة من الاهتمام العالمى، حيث انطلقت احتجاجات شعبية فى البلد الآسيوى مع بداية العام الجديد 2022، بسبب رفع أسعار الغاز المسال، إلا أنه سرعان ما تسارعت وتيرة الاحتجاجات، وتحولت إلى اضطرابات واسعة ضد الفساد والفقر.





واندلعت شرارة الاحتجاجات الأولى فى مدينة مانجيستو الغربية الغنية بالنفط، ثم امتدت بعد ذلك إلى ألمآتى ونورسلطان، ما أرغم الحكومة الكازاخية على إعلان استقالتها، وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد. بينما تعهد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بالتصدى بمنتهى الحزم لوقف تلك الاحتجاجات، متهمًا المحتجين بمحاولة تقويض أجهزة الدولة، وتلقى تدريبات عسكرية فى الخارج. وتلبية لنداء الرئيس توكاييف، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعى إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان، لتهدئة الوضع، خصوصا روسيا، التى أرسلت 9 طائرات نقل عسكرية إلى هناك، وأعلنت السيطرة على مطار ألمآتى بعد احتلاله من المتظاهرين.

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