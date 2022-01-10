اسعار البنزين الجديد في السعودية “يناير 2022” تحديث شركة ارامكو لجميع اسعار الوقود

ساعات قليلة تفصلنا عن مراجعة اسعار البنزين الجديد في السعودية التي تقوم بها شركة أرامكو المعنية بإدارة وتيسير شؤون النفط داخل المملكة العربية السعودية، إذ تحرص الشركة على عمل مراجعة دورية في بداية كل شهر ميلادي وبالتحديد في اليوم العاشر منه، لمواكبة التغيرات في اسعار النفط العالمي وحوكمة الأسعار بما يصب في مصلحة المواطن السعودي، حيث أن أسعار البنزين الجديدة في السعودية تعدل حسب التغيرات الاقتصادية في المملكة وفقاً لرؤية أرامكو، ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم أهم التطورات وآخر المستجدات الخاصة بأسعار البنزين.

اسعار البنزين الجديد في السعودية يناير 2022

يتم طرح القائمة الجديدة لـ اسعار البنزين الجديد في السعودية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة رسميا في اليوم الحادي عشر، وفي ظل طموح أرامكو عملاق النفط السعودي في تقوية وتعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية،لتصبح من أهم وأكبر شركات بيع النفط في العالم، قامت بوضع خطة محكمة لبيع الوقود بالتجزئة داخل المملكة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على سعر البنزين داخل المملكة نفسها، وتهدف كذلك الاستراتيجية التي وضعتها أرامكو إلى توفير عدد كبير من خطوط الأنابيب الخاصة بمنتجات زيوت التشحيم النهائية وكذلك خدمات السيارات.

وفي نفس الصدد قامت أرامكو بتوقيع عقد صفقة تقدر قيمته بنحو ١٥.٥ مليار دولار، بما يتضمن خطوط الأنابيب وكذلك إعادة إستئجار بقيمة ١٥.٥ مليار دولار ، وهو ما جعلها من أكبر وأهم صفقات البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم، ومن المتوقع أنه بعد إتمام تلك الصفقة سيكون عائد أرامكو حوالي ١٥.٥ مليار دولار تقريباً، ومن الحدير بالذكر أن هذه الصفقة ستوجه اهتمام الكثير من المستثمرين إلى الاستثماربداخل أراضي المملكة.

تعرف على اسعار البنزين الجديد في السعودية

مازلنا في انتظار الاعلان عن اسعار البنزين الجديد في السعودية، حيث أن القائمة المعمول بها حتى الآن هي القليلة الخاصة بشهر ديسمبر المنصرف، والتيي جائت على النحو التالي: