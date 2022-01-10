المنصة الإلكترونية منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول ١٤٤٣ الضمان الاجتماعي

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول هي المنصة الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور السعودي الجديد الذي قد تم تفعيله على أرض الواقع مع مطلع العام الجاري ، ومن هذا المنطلق فإن الفقرات والأسطر التي سوف يتم سردها عبر هذا المقال سوف تتضمن خطوات التسجيل في هذه المنصة وشروط التسجيل بها أيضًَا للاستفادة من دعم وخدمات الضمان المطور الجديد في المملكة العربية السُّعُودية أيضا بالتفصيل.

الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣

لقد قامت المملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن تفعيل نظام الضمان الجديد الذي جاء للتأكيد والتحقق إن مساعدات الدعم المقدمة من الضمان تصل فعليا للأفراد الأكثر استحقاقها واحتياجات داخل المملكة ووضعت في هذا الإطار عدد من العقوبات لمن تسول له نفسه التلاعب بالبيانات أو عدم تحديثها للحصول على الدعم بدون حق ولا سيما أن دعم الضمان يتم الحصول عليه من أموال الزكاة وغيرها من النِّقَاط المهمة، غير أن هذا النظام يقدم الدعم في عدة صور وليس الدعم المالي فقط ولكن يوجد دعم التعليم ، دعم التدريب، الدعم المهني والصحي وغيرهم.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول

إن منصة الدعم والحماية الاجتماعية هي المنصة الرسمية التي قد تم إطلاقها من أجل قَبُول طلبات التقديم على تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، مثل:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالصفحة الرسمية منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إدخال بيانات المستخدم الأساسية والمتمثلة في رَقْم الهُوِيَّة الوطنية وكذلك كلمة المرور.

ثم النقر على زر (تسجيل دخول).

في هذه الحالة ؛ سوف يصل إلى المستخدم رسالة قصيرة على رَقْم الجوال المسجل والمفعل عبر حساب أبشر للمستخدم، وهذه الرسالة تحتوي (كلمة السر المؤقتة).

يحب هنا إدخال كلمة السر المؤقتة في المكان المخصص لها على الموقع ، ثم النقر على تفعيل أو (توثيق).

هنا سوف يتم تسجيل الدخول بنجاح إلى المنصة. وسوف يكون في مقدور المواطن الاستفادة من كافة الخِدْمَات المقدمة عبر هذه المنصة سواء تقديم طلب الاشتراك في الضمان أو الاستعلام أو غيرها من الخِدْمَات الأخرى.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية شروط

من أهم شروط قَبُول التسجيل في منصة الدعم والحماية المدنية للضمان الاجتماعي المطور السعودي الجديد ما يلي: