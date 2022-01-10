التربية والتعليم تعلن رابط التقديم على النقل الخارجي للمعلمين عبر منصة منظرة edugate.moe.gov.om لعام 2022-2023

رابط التقديم على النقل الخارجي للمعلمين، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم بعمان عن تاريخ فتح باب النقل الخارجي للمعلمين لعام 2022-2023 ، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من التساؤلات حول الشروط الواجب توافرها وكذلك خطوات التسجيل للنقل الخارجي،وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة منظرة ولن يتم قبول إي طلب يتم التسجيل به خلاف تلك المنصة، ونوهت الوزارة إلي ضرورة مراجعة البياتات والمعلومات قبل تقديم طلبات النقل، ونتوجه الان عبر السطور التالية الي نشر رابط التقديم علي النقل الخارجي للمعلمين، فتابعونا عبر موقع ثقفني.

رابط التقديم على النقل الخارجي للمعلمين

أشارت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان إلى أن استكمال نموذج طلب التحويل الخارجي هو أمر شخصي، وتقع مسؤولية تسجيل البيانات على عاتق مقدم الطلب، ويتحمل أي خطأ في التسجيل أو البيانات التي يتم اندراجها ضمن الملفات الشخصية، وكذلك في المرفقات ، ويتم تحديد رغبة واحدة أو أكثر من رغبات النقل المتاحة ويتم تنظيمها وفقًا للأولوية، علي أن يتم تلقي طلبات التقديم إلكترونياً عبر رابط المنصة edugate.moe.gov.om التابع لهيئة تدريس الوظائف للعام 2022-2023 وتم فتح باب التسجيل من يوم التاسع يناير 2022 علي أن يتم غلق البوابة الإلكترونية في يوم 31 يناير 2022، مع التأكيد على احترام المواعيد أثناء التقديم مع مراعاة عدم قبول إي طلبات غير مكتملة.

استقبال طلبات النقل الخارجي

آلية

من اهم الأمور التي يبحث عنها المعلمين والمعلمات الراغبين في تسجيل طلب لحركة النقل بسلطنة عمان هو رابط التقديم، وقد كشفت الوزارة عن خطوات التسجيل والرابط والمدة المحددة، ونوهت علي المعلمين أن طلبات التسجيل تتم عبر بوابة منظرة، على أنه لن يتم أخذ أي طلب آخر في الاعتبار، وسيتم كتابة جميع البيانات اللازمة لإكمال طلب التحويل الخارجي، ويجب التأكد من صحة هذه البيانات قبل تقديم الطلب، ويتم التقديم عبر اتباع الخطوات الأتية: