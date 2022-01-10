المجلس العسكرى فى مالى يندد بالعقوبات ويغلق حدوده مع غرب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ندد المجلس العسكرى الحاكم فى مالى، اليوم الإثنين، بالعقوبات التى فرضتها دول غرب إفريقيا على بلاده، واصفًا إياها بأنها "غير مشروعة" و"تستغل من جانب قوى من خارج الإقليم"، لم يسمها.





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