الحكم بسجن زعيمة ميانمار المعزولة 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - وكانت محكمة فى ميانمار، قد قضت فى ديسمبر الماضى، بسجن زعيمة البلاد المعزولة، أونج سان سوتشى، لمدة 4 سنوات بتهمة التحريض وخرق قيود فيروس كورونا المستجد.

زعيمة ميانمار السابقة أونج سان سوتشى

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن هذا يعد أول حكم يصدر بحق سان سوتشى منذ الإطاحة بها فى فبراير الماضى.

جدير بالذكر، تواجه سان سوتشى، 76 عاما، ما يقرب من 12 تهمة، بما فى ذلك التحريض وانتهاك قيود كورونا، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وهو ما يصل عقوبته المجمعة لأكثر من مائة عام.