عالميا.. إصابات كورونا ترتفع لأكثر من 307 ملايين حالة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الإثنين، أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و488 ألفا و597 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 60 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 35.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.5 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 837 ألفاً و594 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 620 ألفاً و251 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 483 ألفاً و936 حالة.